Британская оппозиция прокомментировала идею Джонсона о внеочередных выборах

Новости мира:Британская оппозиция поддержит план Джонсона об внеочередных выборах при условии, что Brexit будет отложен до 31 января 2020 года.

Лидеры двух британских оппозиционных сил - Шотландской национальной партии (SNP) и партии либеральных демократов (LD) готовы поддержать план Джонсона об внеочередных выборах парламента при условии, что Brexit будет отложен до 31 января 2020 года.

Об этом сообщает STV.

"SNP готова поддержать законопроект, предусматривающий внеочередные всеобщие выборы в понедельник, 9 декабря, - после того, как будет обеспечено продление срока Brexit до 31 января 2020 года", - отметили в партии.

Идти на выборы на условиях Джонсона, который ставит целью вывести Великобританию из ЕС 31 октября, а уже затем начать избирательный процесс, депутаты SNP отказываются.

Лидер LD Джереми Корбин также отмечает, что прежде чем говорить о выборах, нужно дождаться пролонгации срока для выхода Великобритании из ЕС.

Напоминаем, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности дать депутатам больше времени для обсуждения соглашения по Brexit при условии, что они согласятся на внеочередные выборы 12 декабря.

Президент Европейского совета Дональд Туск хочет, чтобы лидеры ЕС одобрили отсрочку Brexit до 31 января, да еще и в письменном виде. Однако если позиции европейских лидеров будут существенно отличаться, в понедельник может быть созван экстренный саммит.

Если страны Евросоюза не найдут общего решения, то Великобритания будет обязана покинуть его без какого-либо соглашения уже 31 октября.