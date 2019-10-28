Досрочные выборы в Британии: поддержит ли парламент Джонсона

Новости мира:Парламент Британии проведет голосование за досрочные выборы.

В Палате общин британского парламента готовятся к сегодняшнему голосованию за идею проведения досрочных выборов, предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что выборы могут состоятся 12 декабря.

Премьер-министр Британии отметил, что в случае одобрения его предложения, законопроект о соглашении по Brexit сможет возобновиться вплоть до дня роспуска парламента 6 ноября.

Чтобы предложение вступило в силу, его должны поддержать 434 депутата.

Если учитывать прогнозы, Джонсону не удастся получить должное количество поддержки. В частности, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что его партия не поддержит консерваторов, пока риск проведения "жесткого" Brexit не будет исключен.

Попытка выборов будет заблокирована Шотландской национальной партией. Об этом заявил глава партии Алекс Салмонд. Они настаивают на проведении выборов 9 декабря, если Brexit отложат до 31 января.

Известно, что сегодня послы 27 стран Европейского союза встретятся в Брюсселе для обсуждения даты продления срока Brexit.