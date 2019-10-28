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Польша задержала российского шпиона

Польша задержала российского шпиона
13:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Польское Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Польши, вероятного российского шпиона.

Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Польши Петра С. и арестовали его на три месяца за хранение нелегального оружия и подделку документов. Мужчину подозревают в шпионаже на пользу России.

Об этом сообщает русскоязычная служба Радио Польша.

По словам представителя министра координатора спецслужб Станислава Жарыны, следователь собрал доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой. Во время обысков жилища и места работы задержанного полиция изъяла нелегальное огнестрельное оружие и амуницию, а также электронные носители и документы.

Обыскали также дома тех, кто контактировал с предполагаемым шпионом. Сейчас мужчину арестовали на три месяца за формальные обвинения – хранение незаконного оружия и пользование поддельными документами.

Суд Эстонии может отпустить российского шпиона на свободу

Как сообщалось, контролируемые Россией боевики на Донбассе вербуют осужденных лиц, оказавшихся в местах лишения свободы до начала вооруженного конфликта - до 2014 года, а затем передают их на контролируемую Украиной территорию для подрывной деятельности против Украины.

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Польша, Россия, ФСБ, Шпион.
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