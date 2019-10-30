Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Новости мира:За выборы выступили 438 членов парламента, против - 20.

Британская палата общин проголосовала во вторник за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.

Как сообщалось премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов, в частности, из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы.

После очередного провала инициативы в понедельник, Джонсон заявил, что в следующий раз он внесет в парламент не инициативу, а законопроект, для принятия которого нужно простое большинство голосов.