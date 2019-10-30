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Среда, 30.10.2019

Неприятный инцидент: В Германии министр упал со сцены и сломал нос (Видео)

Министр экономики Германии Петер Альтмайер, упав со сцены в Дортмунде, сломал нос. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online. Министр сходил со сцены после своего выступления на конференции по цифровым технологиям, когда споткнулся и упал. После инцидента его отгородили простынями, а участников мероприятия попросили покинуть зал. В больнице у Альтмайера диагностировали перелом носовой кости. Кроме того, министр получил ушибы и ссадины.
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Германия, Министр, Дортмунд, Петер Альтмайер.
08:36 Сегодня Телеграф
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