Неприятный инцидент: В Германии министр упал со сцены и сломал нос (Видео)

Министр экономики Германии Петер Альтмайер, упав со сцены в Дортмунде, сломал нос. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online. Министр сходил со сцены после своего выступления на конференции по цифровым технологиям, когда споткнулся и упал. После инцидента его отгородили простынями, а участников мероприятия попросили покинуть зал. В больнице у Альтмайера диагностировали перелом носовой кости. Кроме того, министр получил ушибы и ссадины.