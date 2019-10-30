Скачать
Среда, 30.10.2019

В Ирландии в небе был замечен яркий огненный шар (Видео)

Ослепительная вспышка зеленого цвета осветила ночное небо над графством Корк в Ирландии. Наблюдатели были невероятно поражены этим явлением, а один из них — Шон Линехан, находящийся неподалеку от города Бантер, смог запечатлеть событие на камеру, сообщают Сенсационные Новости. После этого наблюдатель скинул видео в Twitter с надписью: «Запечатлел это с помощью видеорегистратора своего автомобиля неподалеку от Бантера. Этот метеор/огненный шар действительно выглядит очень круто». Люди быстро откликнулись на пост Линехана, заявив, что они также видели космический камень. Пользователь Twitter Алан Маккарти написал: «Краем глаза, когда я разговаривал на кухне за пределами #Courtmacsherry #WestCork, я заметил, что весь двор на несколько секунд загорелся как вспышка от вспышки молнии, но очевидно, это был метеор, так как не было грозовых облаков». Страница Twitter West Walk Ireland также ответила и сказала: «Да, я тоже это видела из Мейо, она выглядела так близко, и я могла поклясться, что она приземлилась, но потом поняла, что нет». Представитель Astronomy Ireland сообщил для Irish Mirror: «У нас были наблюдения по всей стране. От Корка до Клэр, от Ферманы до Дублина, Слайго, Голуэя. Это был не фейерверк, несмотря на праздничную неделю! Он не бывает таким ярким. Похоже на метеор или огненный шар». Метеоры производят яркую вспышку, когда они попадают в атмосферу Земли и встречают ее сопротивление. Воздух просачивается в трещины камня, разрывая его и взрывая. Не смотря на то, что подобные объекты слишком малы, чтобы причинить ущерб нашей планете, их появление подтверждает необходимость тщательного отслеживания более крупных космических камней – астероидов.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ирландия, Корк, Огненный шар.
10:46 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь