В Ирландии в небе был замечен яркий огненный шар (Видео)

Ослепительная вспышка зеленого цвета осветила ночное небо над графством Корк в Ирландии. Наблюдатели были невероятно поражены этим явлением, а один из них — Шон Линехан, находящийся неподалеку от города Бантер, смог запечатлеть событие на камеру, сообщают Сенсационные Новости. После этого наблюдатель скинул видео в Twitter с надписью: «Запечатлел это с помощью видеорегистратора своего автомобиля неподалеку от Бантера. Этот метеор/огненный шар действительно выглядит очень круто». Люди быстро откликнулись на пост Линехана, заявив, что они также видели космический камень. Пользователь Twitter Алан Маккарти написал: «Краем глаза, когда я разговаривал на кухне за пределами #Courtmacsherry #WestCork, я заметил, что весь двор на несколько секунд загорелся как вспышка от вспышки молнии, но очевидно, это был метеор, так как не было грозовых облаков». Страница Twitter West Walk Ireland также ответила и сказала: «Да, я тоже это видела из Мейо, она выглядела так близко, и я могла поклясться, что она приземлилась, но потом поняла, что нет». Представитель Astronomy Ireland сообщил для Irish Mirror: «У нас были наблюдения по всей стране. От Корка до Клэр, от Ферманы до Дублина, Слайго, Голуэя. Это был не фейерверк, несмотря на праздничную неделю! Он не бывает таким ярким. Похоже на метеор или огненный шар». Метеоры производят яркую вспышку, когда они попадают в атмосферу Земли и встречают ее сопротивление. Воздух просачивается в трещины камня, разрывая его и взрывая. Не смотря на то, что подобные объекты слишком малы, чтобы причинить ущерб нашей планете, их появление подтверждает необходимость тщательного отслеживания более крупных космических камней – астероидов.