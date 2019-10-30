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Орбан, упоминая о Зеленском, рассказал о старинной венгерской традиции

Орбан, упоминая о Зеленском, рассказал о старинной венгерской традиции
22:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Орбан заявил, что ждет, когда сможет встретиться и познакомиться с Зеленским.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет, когда сможет встретиться и познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Хочу вам рассказать о старинной венгерской традиции. Те, кто мало знает о нашей культуре, но у нас такая традиция: пока мы кого-то лично не знаем, мы не выражаем свое мнение. Я очень хочу, жду, когда можно будет познакомится с новым президентом Украины", - сказал Орбан.

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Он подчеркнул, что Венгрия как член ЕС поддерживает "нормандский формат и надеется, что работа его приведет к положительному результату".

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Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан.
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