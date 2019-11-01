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Макрон говорит, что предпочитает иммигрантов из Гвинеи "украинским бандам"

Макрон говорит, что предпочитает иммигрантов из Гвинеи "украинским бандам"
05:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Макрон в интервью правому журналу упомянул о "нелегальных украинских бандах".

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес. Номер издания с интервью Макрона был опубликован в четверг, 31 октября, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В интервью он, в частности, сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

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Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским сторонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году.

Недавно Ле Пен уже объявила о намерении участвовать в этих гонках.

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В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всех французам через все средства массовой информации".

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Мигранты, Франция, Эммануэль Макрон.
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