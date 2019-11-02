Референдум о независимости: ШНП готовит обращение в парламент Британии

Новости мира:Шотландия будет требовать разрешения на новый референдум о независимости.

Председатель шотландского правительства Старджен заявила, что обратится к правительству Великобритании с требованием дать разрешение на организацию нового референдума о независимости Шотландии.

Об этом сообщает Edinburg News.

"Руководитель ШНП (Шотландская национальная партия - ред.) заявила о перспективе соглашения с лейбористами, что позволит Корбину возглавить правительство в случае победы на парламентских выборах взамен на разрешение повторно провести референдум о независимости 2014 года", - говорится в сообщении.

Согласно действующему закону, чтобы провести очередной референдум на законных основаниях, Шотландии необходимо получить разрешение британского правительства в Вестминстере, именно это готов предоставить шотландцам Джереми Корбин в обмен на поддержку своей кандидатуры на премьерский пост.

Стерджен сказала, что после выборов она не будет заключать никаких официальных пактов или коалиций с лейбористами.

"Мы будем обсуждать эти вопросы, когда посмотрим, с чем мы имеем дело после выборов", - сказала Стерджен.

Но на вопрос, верит ли она, что лейбористы изменят закон, чтобы позволить провести повторный референдум в Шотландии, Старджен ответила: "Да".

Как сообщалось, Шотландия намерена стать самостоятельным членом Евросоюза в случае выхода Великобритании из состава ЕС.