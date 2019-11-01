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Спикер парламента Британии подал в отставку после десяти лет работы

Спикер парламента Британии подал в отставку после десяти лет работы
17:34 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Беркоу еще в сентябре объявил о намерении уйти с должности, тогда такое решение удивило членов парламента.

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу ушел в отставку после 10 лет работы в должности.

"Сегодня был последний день работы у спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - говорится в сообщении Палаты общин в Twitter.

Беркоу еще в сентябре объявил о намерении уйти с должности. Это произошло перед тем, как парламент вынужден был приостановить работу по инициативе премьер-министра Бориса Джонсона. Эмоциональное заявление спикера тогда удивило членов парламента.

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Позже Беркоу пояснил, что на выборах 2017 пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, и намерен сдержать обещание.

 

Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он занимал пост спикера. До того, как Беркоу стал спикером, он входил в консервативную партию Великобритании.

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Великобритания, Джон Беркоу.
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