Спикер парламента Британии подал в отставку после десяти лет работы

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу ушел в отставку после 10 лет работы в должности.

"Сегодня был последний день работы у спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - говорится в сообщении Палаты общин в Twitter.

Беркоу еще в сентябре объявил о намерении уйти с должности. Это произошло перед тем, как парламент вынужден был приостановить работу по инициативе премьер-министра Бориса Джонсона. Эмоциональное заявление спикера тогда удивило членов парламента.

Позже Беркоу пояснил, что на выборах 2017 пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, и намерен сдержать обещание.

Today was the Speaker John Bercow's last day in the chair. MP's paid their tributes to the Speaker and the Speaker's Chaplain, The Reverend Rose Hudson-Wilkin. pic.twitter.com/mOqbtPcSYo

— UK House of Commons (@HouseofCommons) October 31, 2019