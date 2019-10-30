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Посол: Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

Посол: Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам
19:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минветеранов

Новости Украины:Посол Великобритании заверила в желании правительства её страны расширить помощь украинским ветеранам и ВПЛ.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заверила в желании своего правительства расширить помощь украинским ветеранам и внутренне перемещенным лицам.

Как сообщает пресс-служба Министерства ветеранов, об этом она рассказала во время встречи с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

"Мы почти 5 лет сосредоточивали свои усилия на гуманитарной помощи ветеранам, внутренне перемещенным лицам, тем, кто живет на временно оккупированной территории. Сейчас мы хотим расширить спектр своей помощи. Мы оставляем гуманитарное направление и вместе с тем, хотим приобщиться к развитию Минветеранов, усилить институциональные возможности", - заверила Симмонс.

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Коляда приветствовала такую инициативу и обозначила те направления, которые сейчас нуждаются в такой международной поддержке. Она также рассказала о проекте ветеранских пространств, которые необходимо внедрять в каждом регионе страны и которые сейчас запущены в 4 областях. Коляда добавила, что этот проект накануне представила в Брюсселе в штаб-квартире НАТО представителям трастового фонда НАТО о переходе с военной карьеры к гражданской.

"Мы были бы благодарны если бы вы активно включились в деятельности этого трастового фонда и помогли в конечном итоге реализовать этот важный и полезный каждому ветерану, каждому его родственнику проект по всей стране. Также мы планируем запуск проектного офиса нашего Министерства и ваша поддержка в этом направлении также пригодится", - отметила Коляда.

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Участники встречи договорились в ближайшее время провести еще ряд рабочих встреч, на которых можно будет договориться и выстроить четкую стратегию помощи и поддержки.

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Великобритания, Минветеранов, Мелинда Симмонс, Оксана Коляда.
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