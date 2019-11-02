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Нотр-Дам оказался под угрозой исчезновения

Нотр-Дам оказался под угрозой исчезновения
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Нотр-Дам попал в список памятников, находящихся под угрозой исчезновения.

Всемирный фонд защиты памятников опубликовал обновленный список объектов, которые оказались под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной реставрации.

Об этом говорится на сайте Всемирного фонда защиты памятников.

В список попали 25 памятников. Среди них собор Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел крупный пожар, в результате которого разрушились крыша и шпиль собора.

Также в список попал остров Пасхи в Чили, где из-за административных проблем скульптуры и наскальные рисунки не получают должного ухода. Кроме того, эксперты решили, что под угрозой исчезновения находится долина инков в Перу, неподалеку от которой планируют построить новый аэропорт.

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Как известно, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, из-за чего в здании обрушились шпиль и крыша. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнул пожар, на площадке не было работников.

В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти. Также удалось спасти часть христианских святынь, хранившихся в соборе.

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Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали. Для реставрации собора открыли общенациональный сбор пожертвований.

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Франция, Памятники, Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам.
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