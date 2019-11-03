В Италии город Каммарата предлагает бесплатное жилье

Новости мира:Спасение от депопуляции: в итальянском городе Каммарата бесплатно предлагают жилье.

Власти сицилийского города Каммарата предлагают бесплатно передать жилье желающим поселиться в нем, чтобы спасти город от депопуляции. Об этом сообщает CNN.

Мэр Каммараты Винченцо Джамброне последние три года убеждал владельцев домов, которые уехали из города, позволить передать их новым владельцам бесплатно.

"Я не могу видеть, как этот замечательный старый исторический центр пустеет и превращается в руины. Мне больно", - сказал глава города CNN Travel.

Джамброне рассказал, что сейчас уже доступно 10 свободных домов, но он уверяет, что будут еще. Он надеется, что вместе со 100 домами в старой части Каммарата удастся спасти город от депопуляции.

Новые потенциальные владельцы домов должны отвечать нескольким требованиям: они должны взять на себя обязательство отремонтировать жилье в течение трех лет, а до этого надо заплатить залог в 5000 евро. Ее вернут, когда ремонтные работы будут завершены. Также новые владельцы должны представить четкий план развития жилья.

Власти города будет рассматривать все кандидатуры, но молодым парам с детьми отдавать предпочтение, а также доплачивать тысячу евро.

Отмечается, что новые владельцы могут превратить многоэтажки в частные дома, гостиницы, магазины или рестораны.