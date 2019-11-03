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Джонсон говорит, что не видит причин для проведения референдума о независимости Шотландии

Джонсон говорит, что не видит причин для проведения референдума о независимости Шотландии
17:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала позицию блокировки очередного референдума о независимости "неприемлемой".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон исключил предоставление разрешения на повторное голосование по независимости Шотландии, пока он находится на премьерском посту. Об этом сообщает BBC.

Джонсон заявил, что его правительство не даст добро на проведение еще одного юридически обязательного референдума.

"Я не думаю, что люди в этой стране думают, что референдумы очень хороши для гармонии. У нас был один референдум в 2014 году, британскому народу, народу Шотландии, сказали тогда, что такие события происходят раз в поколение" – сказал он.

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Отвечая на вопрос, даст ли он разрешение на проведение референдума о независимости в качестве премьер-министра, Джонсон заявил: "Нет, я не хочу проведения референдума. Но я не вижу причин возвращаться к этому".

Шотландское правительство хочет поставить вопрос о независимости на новое голосование во второй половине 2020 года и начало законодательный процесс в местном парламенте для достижения этой цели.

Однако для того, чтобы любой референдум был юридически обязывающим, ему нужен зеленый свет от правительства Британии.

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Шотландия, Референдум, Борис Джонсон, Независимость Шотландии, Референдум о независимость.
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