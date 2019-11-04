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В Вене откроют мемориальную доску кардиналу, который спасал людей во время Голодомор

В Вене откроют мемориальную доску кардиналу, который спасал людей во время Голодомор
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Вене пройдет открытие мемориальной доски кардиналу, спасавшему людей во время Голодомора.

В Архиепископском дворце в Вене 12 ноября состоится торжественное открытие мемориальной доски в память о помощи архиепископа Венского, кардинала Теодора Инницера жертвам Голодомора в Украине и других частях СССР.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщил генеральный викарий Ординариата для верных всех Восточных католических церквей в Австрии отец Юрий Коласа.

"12 ноября по приглашению архиепископа Вены, кардинала Кристофа Шенборна состоится торжественная академия по случаю открытия памятной доски, чествуя память кардинала Теодора Инницера и его роль в помощи жертвам Голодомора в 1932-1933 годах. В 1933 году кардинал Инницер был одним из тех немногих, кто активно поднял свой голос в защиту жертв Голодомора, и не только словами, но и действиями, создав международную и межконфессиональную организацию по помощи пострадавшим от голода", - отметил он.

Церемония, которая начнется в 14.30 в помещении "Клуба Штефанплац 4", пройдет с участием представителей христианских церквей, еврейской общины Вены и светской власти. С приветственным словом, рядом с кардиналом Шенборном и раввином Вены, выступит и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук). Официальный представитель от украинской власти еще согласовывается.

С отдельным докладом на тему "Забытое свидетельство: Архиепископ Инницер и страдающая Украина" выступит известный американский историк Тимоти Снайдер, которому были специально предоставлены архивные материалы по теме.

После этого состоится собственное открытие памятной доски о помощи Теодора Инницера жертвам Голодомора. Согласно личному решению кардинала Шенборна, она будет размещена на почетном месте - в помещении Архиепископского дворца возле парадного входа.

Как сообщил о.Юрий Коласа, памятная доска сделана из камня и имеет круглую форму, напоминая жернова. Ее текст будет говорить о призыве кардинала Теодора Инницера от 16 октября 1933 о помощи жертвам Голодомора 1932-1933 гг. и основании по его инициативе "Межконфессионального и международного комитета помощи территориям Советского Союза, пострадавшим от голода". Также на доске будет содержаться число "163", которое буквально означает примерное количество зерен в 5 колосках, а в более глубоком понимании - стоимость человеческой жизни (в соответствии с так называемым "Законом о 5 колосках»). Дизайнером памятной доски стал украинский архитектор Ростислав Бортник, автор посвященного Голодомору художественного проекта "163".

При этом, важным является то, что в немецкоязычном тексте доски упоминается слово "Hungermord" ( "убийство голодом") и "Holodomor" (Голодомор) - как четкое свидетельство искусственной природы спровоцированного советским режимом голода. Дело в том, что к его написанию приобщались разные историки и некоторыми из них на определенном этапе предлагалось употреблять советское определение, как якобы это было "стихийное бедствие" - "Hungerkatastrophe" ( "Голодова катастрофа»).

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"И большая заслуга как в самом открытии доски, так и упоминании на ней слова "Голодомор", принадлежит кардиналу Кристофу Шенборну. После длительных дискуссий и определенного предостережения со стороны отдельных историков, он лично настоял на том, чтобы это слово было упомянуто и выгравировано на камни", - отметил о.Юрий Коласа.

Наряду с этим, вечером 12 ноября в 20.30 по инициативе посла Украины в Австрии Александра Щербы в архиепископском Соборе Святого Штефана состоится концерт-реквием в память о жертвах Голодомора с участием мужской хоровой капеллы "Дударик" и солистки Венской государственной оперы Зоряны Кушплер.

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Голодомор, Вена, Мемориальная доска, кардинал.
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