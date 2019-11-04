Меркель: Автопроизводители должны делать машины более экологичными

Новости мира:Ангела Меркель настаивает, что-бы технологии были "благоприятными для климата".

Правительство Германии стремится изменить автомобильную отрасль - совместно с производителями - в направлении большей экологичности и эффективности.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем подкасте накануне встречи правительства с производителями и экспертами автомобильной отрасли, которая должна состояться в понедельник.

«Федеральное правительство консультируется с экспертами в рамках программы «Национальная платформа мобильности». Кроме того, мы наладили стратегический диалог с автомобильной промышленностью как ключевой отраслью нашей страны», - заявила Меркель.

Она настаивает, что новейшие технологии должны быть «благоприятными для климата, гибкими, экономически эффективными и удобными».

Глава правительства обозначила три ключевых вопроса встречи (которая будет уже второй по счету).

Во-первых, расширение использования автомобилей на альтернативном топливе, в частности, за счет субсидий при приобретении таких машин.

Второй важный момент - расширение инфраструктуры подзарядки электромобилей. «Для этого мы хотим создать 1 миллион зарядных пунктов до 2030 года», - заявила Меркель.

Третий вопрос касается перехода на экологические транспортные средства непосредственно их производителей, ведь автомобильная промышленность является одной из основных в экономике ФРГ.

Напоминаем, в результате перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели в Германии к 2030 году будет утрачено около 125 тысяч рабочих мест.

Эксперты предполагают, что примерно через десять лет электрокары составят около двух третей всех производимых в Германии автомобилей. Для их выпуска тогда, вероятно, потребуется 709 тысяч человек вместо нынешних 834 тысяч.