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Эксперт: Я не верю, что учения РФ – это подготовка Кремля к атаке на ЕС

Эксперт: Я не верю, что учения РФ – это подготовка Кремля к атаке на ЕС
06:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Эксперт прокомментировал совместные военные учения России и Сербии.

Правительство Сербии хочет иметь хорошие отношения одновременно со странами НАТО, соседями и с Россией. Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал директор Европейской программы безопасности Международного института исследования проблем мира (SIPRI) Ян Энтони, комментируя переброску Россией в Сербию зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" для участия в совместных военных учениях.

«Позиция Сербии такова, что они хотят иметь хорошие отношения и с соседями, и со странами НАТО, но также и с Россией. Сербия также проводит учения вместе со странами НАТО. Сербия хочет баланса сил, но в случае конфликта она поддержит членство в ЕС. Она политически и экономически принадлежит к странам Запада. Поэтому я не верю, что такие учения – это подготовка Кремля к атаке на ЕС», – сказал Энтони.

Как сообщал УНИАН, 24 октября минобороны РФ сообщило, что Российская Федерация перебросила в Сербию зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" для участия в совместных военных учениях «Славянский щит-2019». В минобороны РФ заверили, что зенитный ракетный дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» ВПС России впервые принимает участие в учениях на территории зарубежного государства.

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ЕС, Сербия, Евросоюз, РФ, Белград.
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