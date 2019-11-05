Палата общин Великобритании избрала спикером Линдси Хойла

Новости мира:Линдси Хойл был одним из двух основных кандидатов.

Нижняя палата британского парламента после многодневной процедуры в понедельник наконец избрала нового спикера. Об этом информирует BBC.

"Новым спикером Палаты общин парламента Великобритании избран сэр Линдси Хойл", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Хойл, ранее занимавший должность заместителя спикера, был одним из двух основных кандидатов.

В окончательном, четвертом раунде голосования он получил поддержку 325 депутатов, опередив своего конкурента от лейбористов на 112 голосов. Предыдущий спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу провел последнее заседание 31 октября, после чего ушел в отставку.