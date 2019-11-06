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Евросоюз "стареет" — посчитали средний возраст населения в странах

Евросоюз "стареет" — посчитали средний возраст населения в странах
01:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Средний возраст ЕС в течение следующих трех десятилетий увеличится на 3,8 года, составив 46,9 лет до 2050 года.

Евростат назвал средний возраст жителей стран ЕС - за прошлый год он составил 43,1 года. Об этом говорится на сайте Евростата.

"В прошлом году средний возраст населения ЕС составил 43,1 года. Среди стран-членов ЕС средний возраст был ниже 40 лет в Люксембурге, Кипре и Ирландии, где зафиксирован самый низкий средний возраст (37,3 года). Наоборот, средний возраст населения был значительно выше в Германии (46 лет) и достиг максимума в Италии (46,3 года)", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что средний возраст ЕС в течение следующих трех десятилетий увеличится на 3,8 года, составив 46,9 лет до 2050 года. Эта закономерность будет повторяться в каждой из стран-членов ЕС, в то же время средний возраст населения, как прогнозируется, вырастет на 8 лет или больше на Кипре, Мальте, в Польше и Словакии.

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Следует отметить, что на другом конце диапазона находятся возрастные профили Дании, Бельгии, Франции, Германии и Швеции. Они, вероятно, будут развиваться более медленными темпами, поскольку средний возраст там, по прогнозам, увеличится менее чем на 3 года в течение рассматриваемого периода.

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ЕС, Евросоюз, Население, Страны, Средний возраст.
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