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Туск не будет баллотироваться в президенты Польши

Туск не будет баллотироваться в президенты Польши
02:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президентские выборы в Польше состоятся в 2020 году.

Президент Евросовета Дональд Туск, каденция которого завершается в ноябре, решил не баллотироваться в президенты Польши на выборах 2020 года. Об этом он заявил в комментарии польским телеканалам Polsat News и TVN24.

"После глубоких раздумий я принял решение, не будет кандидатом в ближайших президентских выборах", - заявил Туск.

Он отметил, что объявляет свое решение, так как время идет, а оппозиции следует быстро определяться с соперником для Анджея Дуды, который попытается в следующем году переизбраться на пост президента РП.

Туск подчеркнул, что оппозиция может эти выборы выиграть, а для этого надо избрать кандидата, который не будет обременен багажом сложных и непопулярных решений, таких как есть за его плечами со времен, когда он был премьер-министром страны (2007-2014 гг .).

Президент Евросовета также подчеркнул, что будет активно поддерживать оппозицию в этих выборах и использует все возможности для укрепления позиции Польши в Европе и мире.

Дуда уже объявил, что будет пытаться переизбраться на второй срок, а поддержку ему уже задекларировала партия власти - "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.

Вместе с тем, в оппозиции сейчас активно решается вопрос, кто будет основным соперником Дуды. До сих пор считалось, что основным соперником для Дуды может стать Туск. После его отказа не исключено, что среди оппозиционных кандидатов либерального лагеря будет проведен праймериз за право стать основным соперником действующего президента Польши.

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Среди претендентов называются фамилии вице-маршала Сейма от "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блонская, мэра Варшавы Рафала Тшасковського, лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыша или лидера левой партии "Весна" Роберта Бедроня.

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Польша, Выборы, Дональд Туск, Выборы президента.
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