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Черногория страдает от наводнения

Черногория страдает от наводнения
17:13 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Десятки домов в селах вокруг центрального города Никшич оказались отрезанными от мира из-за бурных вод.

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни земли в некоторых районах Черногории, заблокировав для проезда дороги и изолировав десятки домов.

Об этом сообщает Associated Press.

В среду спасатели отреагировали на десятки звонков людей, которые обращались за помощью, потому что их дома и автомобили затопило.

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Власти заявляют, что движение на некоторых дорогах, соединяющих столицу Подгорицу с северной частью страны, прекращено. Дороги и мосты заблокированы для проезда из-за переполненных рек или оползней земли.

Сильные ливни также прошли побережьем Адриатического моря, затопив улицы и дома в южном городе Херцег-Нови, где такие обильные дожди редкость.

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Наводнение, Спасатели, Черногория.
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