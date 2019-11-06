Черногория страдает от наводнения

Новости мира:Десятки домов в селах вокруг центрального города Никшич оказались отрезанными от мира из-за бурных вод.

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни земли в некоторых районах Черногории, заблокировав для проезда дороги и изолировав десятки домов.

Об этом сообщает Associated Press.

В среду спасатели отреагировали на десятки звонков людей, которые обращались за помощью, потому что их дома и автомобили затопило.

Власти заявляют, что движение на некоторых дорогах, соединяющих столицу Подгорицу с северной частью страны, прекращено. Дороги и мосты заблокированы для проезда из-за переполненных рек или оползней земли.

Сильные ливни также прошли побережьем Адриатического моря, затопив улицы и дома в южном городе Херцег-Нови, где такие обильные дожди редкость.