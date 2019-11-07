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Историческое событие: в Европу отправился первый поезд "шелковым путем"

Историческое событие: в Европу отправился первый поезд "шелковым путем"
08:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Европу через Азию отправили первый поезд железнодорожным "шелковым путем".

Первый грузовой поезд из Китая в Европу, который следует через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию, Сербию, Венгрию, Словакию в Чехию, преодолел азиатский отрезок и сегодня ночью под Босфором отправляется на Европейский континент.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Анкаре, куда поезд прибыл 6 ноября.

"Грузовой поезд, который следует из китайского Сианя (город в центральной части Китая – ред.) China Railway Express, имеет длину 820 метров, 42 вагона. Он пересечет два континента, проедет 11 тысяч 483 километровой дороги за 12 дней", - сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахи Турхан.

По его оценкам, налаживание перевозок из Китая в Европу откроют новые возможности в железнодорожном сообщении глобального масштаба.

"Это историческое событие как для региональной, так и глобальной торговли, и именно поэтому мы с гордостью смотрим на этот поезд, который проходит тысячи километров, поскольку он открывает новую эру в железнодорожном транспорте, способствует укреплению связей и ускорению межкультурного взаимодействи"», - подчеркнул министр.

Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно

Ожидается, что China Railway Express пересечет Босфор по подземному тоннелю сегодня ночью, в 3.30.

В МИД Турции назвали проект China Railway Express примером усиления связи между Востоком и Западом.

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Поезд, Европа, Анкара, Шелковый Путь, Железнодорожный путь.
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