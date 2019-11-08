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Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2

Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Бундестаг не смог принять законопроект, вносящий изменения к газовой директиве Евросоюза.

Бундестагу в ночь на пятницу не хватило голосов для принятия поправок к Газовой директиве ЕС, сообщает агентство ДПА.

Перед принятием решения по директиве фракция правой партии "Альтернатива для Германии" выразила сомнение в наличии кворума и запросила поименного голосования. В ходе поименного голосования выяснилось, что проголосовали только 133 парламентария при необходимых 355 голосах.

Бундестаг способен принимать решения только тогда, когда в зале заседаний присутствует более половины из 709 депутатов. Но в этот раз заседание проходило ночью, поэтому депутатов в зале было немного.

Теперь голосование перенесено на неопределенный срок.

Обновленная директива, принятая Европарламентом в апреле, предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС. Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов на прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила.

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"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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Европарламент, Евросоюз, Бундестаг, Северный поток-2.
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