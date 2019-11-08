Брюссель отреагировал на намерение Германии "защитить" Nord Stream 2

Новости мира:Еврокомиссия остается преданной достижению целей Энергетического союза, включая энергетическую безопасность, солидарность и создание хорошо диверсифицированного и конкурентного энергетического рынка.

Еврокомиссия не комментирует проект закона об имплементации в национальное законодательство Германии положений Газовой директивы ЕС, однако внимательно будет следить за тем, каким образом страны ЕС будут адаптировать национальное законодательство к европейскому.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, известно ли Еврокомиссии о предложениях правительства Германии относительно интерпретации Газовой директивы ЕС в национальном законодательстве.

«Последний вопрос, очевидно, должен быть адресован правительству Германии. Что я могу сказать с нашей стороны. Еврокомиссия остается преданной достижению целей Энергетического союза, включая энергетическую безопасность, солидарность и создание хорошо диверсифицированного и конкурентного энергетического рынка. Для этого ЕС имеет четкие правила, которые распространяются на все трубопроводы, используемые для импорта газа на европейский рынок », - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что действия по включению положений европейского законодательства в национальные регуляторные нормы являются полномочием национальных правительств. Поэтому Еврокомиссия не комментирует никаких проектов законов в этом смысле, включая дебаты, которые состоялись накануне в Бундестаге вокруг приложений к Газовой директиве ЕС.

«Вместе с тем, как это касается любой директивы, Еврокомиссия будет проводить мониторинг включения ее в национальное законодательство во всех 28 странах-членах, и возвращаться к этому вопросу, если будут появляться какие-либо несоответствия с европейским законодательством», - отметила Андреева.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 8 ноября, бундестаг должен был принять решение по законопроекту об имплементации поправок к Газовой директиве ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности "Северного потока-2".

Однако депутаты от "Альтернативы для Германии" инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.

Принятые в этом году приложения к Газовой директиве ЕС ограничивают право производителей газа на монопольное использование газопроводов, по которым топливо поставляется на европейский рынок, и предусматривают доступ к этим сетям третьих компаний. Это положение распространяется на все газопроводы, которые заходят на территорию Евросоюза или выходят из нее, включая проложенные в море.

Газопровод "Северный поток-2" строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Проект планировалось завершить до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии. Президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать проект путем введения санкций.

8 ноября стало известно, что Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф на международную компанию Engie Energie в размере 172 млн злотых (почти 45 млн долл.) за непредоставление информации по проекту Nord Stream 2.