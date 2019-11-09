Эрдоган рассказал, когда армия Турции покинет Сирию

Новости мира:Турция готова вывести войска из Сирии лишь после вывода войск из региона остальными странами.

Президент Турции Реджап Тайип Эрдоган напомнил, что его страна не прекратит наступление пока террористы не покинут регион северной Сирии. Об этом турецкий лидер сказал журналистам в пятницу, сообщает Aljazeera.

"Мы не отступим, пока каждый до единого террорист не покинет регион", - сказал Эрдоган.

Также он добавил, что для завершения конфликта регион должны покинуть и другие страны.

22 октября Турция и Россия договорились, что все подразделения "Отрядов народной самообороны" вместе с оружием будут выведены из сирийских районов Мюнбич и Талль-Рыфат.

17 октября сообщалось, что США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.

Напомним, турецкие военные 9 октября начали силовую операцию на севере Сирии. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что целью этой военной операции должно стать создание так называемой "зоны безопасности", которая является необходимым шагом для установления "мира и безопасности" в регионе. В "зоне безопасности" Анкара хочет расселить до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас в Турции.