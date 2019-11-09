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На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"

На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
20:44 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Удивительные "ледяные яйца" покрыли пляж в Финляндии.

Тысячи ледяных шаров в форме яиц покрыли пляж в Финляндии, что является результатом редкого природного явления, сообщает BBC.

Фотографу-любителю Ристо Маттиле удалось запечатлеть на фото удивительную картину — "ледяные яйца" на острове Хайлуото в Ботническом заливе между Финляндией и Швецией.

Маттила рассказал, что ледяные шары покрывали площадь около 30 м. Самые маленькие были размером с яйца, а самые большие — с футбольный мяч. Погода в этот день была солнечная и ветреная, а температура составляла около −1 °С.

"Это было потрясающее зрелище. Я никогда не видел ничего подобного здесь в течение последних 25 лет", — отметил он.

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Эксперты пояснили, что редкое явление вызвано процессом, при котором небольшие кусочки льда переворачиваются ветром и водой. Проталкиваемые ветром и волнами куски льда становятся круглыми. Они могут увеличиваться в размере из-за замерзания воды на их поверхности. Гладкие шары выбрасывает на берег.

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Погода, Финляндия, Природа, Хайлуото.
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