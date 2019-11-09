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Эстонские рыбаки не хотят финансировать памятник Беллинсгаузену

Эстонские рыбаки не хотят финансировать памятник Беллинсгаузену
23:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:В Эстонии рыбаки отказываются финансировать памятник Фаддею Беллинсгаузену, поскольку у проекта памятника нет прямой связи с рыбной промышленностью.

В Эстонии комиссия рыбопромышленного предприятия "Saarte Kalandus MTU" по оценке проекта памятника мореплавателю и открывателю Антарктики адмиралу Фаддею Беллинсгаузену признала предложенный проект слабым и решила не участвовать в его финансировании, сообщает в субботу эстонское издание Meie Maa.

Конкурс на проект памятника родившемуся на острове Сааремаа (Saaremaa) в Лахетагузе (Lahetaguse) Беллинсгаузену (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен, нем. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen) был объявлен в 2014 году.

Для реализации проекта власти острова планировали собрать 110 тыс. евро, в том числе от одного из главных спонсоров - "Saarte Kalandus MTU" - получить 50 тыс. 815 евро.

Однако комиссия предприятия сочла, что проект почти не связан с профилем предприятия и нет достаточного обоснования для возведения монумента. Слабым признали и его художественное содержание. Комиссия отметила, что "памятник недостаточно содействует сохранению культурного наследия рыболовства и мореплавания". По ее мнению, "он рассчитан на людей, интересующихся историей и культурой и у него нет прямой увязки с рыбной промышленностью".

Советник по вопросам культуры сааремааской волости Кристель Пеэт (Kristel Peet) сказал в субботу изданию Meie Maa, что у него "свое мнение" в отношении слабо обоснованного ходатайства о финансировании и пообещал тщательнее ознакомиться с мнением комиссии до вынесения окончательной оценки проекта.

Монумент предполагается открыть летом 2020 года, к 200-летию открытия Антарктики.

В апреле нынешнего года министерство культуры Эстонии приняло решение поддержать инициативу волости и выделило на памятник 30 тыс. евро. Еще 30 тыс. евро выделила волость. Часть суммы инициаторы установки монумента рассчитывают получить от музея острова, центра развития Сааремаа, предприятий и частных пожертвований.

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Выпускник Кронштадтского морского кадетского корпуса Беллинсгаузен в 1819-1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию в южно-полярные моря. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.

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Эстония, Памятник, Фаддей Беллинсгаузен.
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