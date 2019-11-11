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Грузия получит полномочия одного из председателей СЕ

Грузия получит полномочия одного из председателей СЕ
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Грузия с 27 ноября станет страной-председателем Совета Европы.

Грузия, сделавшая свои первые шаги на пути в европейскую семью в 1999 году, став 41-членом Совета Европы, с 27 ноября впервые станет страной-председателем этой международной организации, объединяющей в настоящее время 47 государств.

"Основная цель моего визита - подготовка к председательству Грузии в комитете министров Совета Европы, которое начнется с 27 ноября", - заявила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич в понедельник на совместном брифинге с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

По оценке генсека СЕ, "все идет хорошо" и Грузия готова к выполнению этого важного обязательства в организации, целью которой является "поддержание единства государств-членов и обеспечение мира путем установления высоких стандартов в области прав человека, демократии и верховенства закона".

При этом она отметила, что этот её первый визит в Грузию совпадает с 70-летним юбилеем основания Совета Европы, и 20-летием членства Грузии в этой организации.

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В связи с этими датами Национальный банк Грузии выпустил специальную монету, на которой, наряду с символикой Грузии и Совета Европы, есть слова бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания: "Я грузин и, следовательно, я европеец", которые были произнесены политиком во время вступления страны в Совет Европы.

В рамках визита в Тбилиси генсека СЕ состоится официальная презентация плана действий Совета Европы для Грузии на 2020-2023 годы.

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ЕС, Грузия, Совет Европы, Мария Пейчинович-Бурич.
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