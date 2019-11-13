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Польша обеспокоена изменением политики Франции в отношении НАТО

Польша обеспокоена изменением политики Франции в отношении НАТО
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Среди стран-членов ЕС наблюдается значительное беспокойство изменением политики Франции относительно НАТО и они отстраняются от позиции Парижа.

Варшава обеспокоена изменением риторики Парижа о значении и роли Североатлантического альянса. Об этом заявил в Брюсселе глава МИД Польши Яцек Чапутович, который принимал участие в заседании Совета министров ЕС по иностранным делам, информирует tvn24.

"Угроза для единства (НАТО - ред.) не из-за отсутствия активного привлечения США, а именно из-за Франции. Возможно, Франция намерена ослабить союзническое единство, и это вызывает беспокойство ", - подчеркнул Чапутович.

По его словам, высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в интервью изданию The Economist были "пророссийскими", свидетельством чего является то, что их положительно восприняли в Москве.

Глава польской дипломатии отметил, что среди стран-членов ЕС наблюдается значительное беспокойство изменением политики Франции относительно НАТО и они отстраняются от позиции Парижа. В частности, по его словам, отличной от французской является позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель или будущего президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее в комментарии изданию "Financial Times" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Макрона в безответственности за слова о НАТО.

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В интервью британскому изданию The Economist президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает "смерть мозга". По убеждению президента Франции, речь идет об отсутствии координации в процессе принятия решений на стратегическом уровне между США и Европой. Он отметил отсутствие на уровне НАТО планирования и координации. Также, по мнению французского президента, союзники не заинтересованы в лишении Турции членства в Альянсе.

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Варшава, Париж, Франция, Польша, НАТО, Эммануэль Макрон, Яцек Чапутович.
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