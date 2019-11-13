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Лукашенко предупредил европейцев об "опасности" демократии

Лукашенко предупредил европейцев об "опасности" демократии
10:26 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:По словам Александра Лукашенко, ни одна страна ЕС не имеет таких социальных гарантий как Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусских бизнесменов устраивает его режим правления. Об этом сообщает DW.

"Меня многие упрекают: у вас, мол, авторитаризм и диктатура. А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?...

Так зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила".

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До экономического форума Лукашенко встретился с президентом Австрии и главой австрийского парламента.

Общаясь с журналистами после встречи с коллегой Александром ван дер Белленом, Лукашенко в ответ на вопрос о смертной казни в Беларуси заявил: "Вот в этом суть вашей демократии! Прежде чем требовать от кого-то отмены смертной казни, надо знать, что думает у тебя дома общество по этому вопросу".

Вопрос о правах человека в его стране тоже задел Лукашенко: "Что вам не нравится в Беларуси с правами человека?".

Лукашенко впервые за три года съездил в ЕС: надеется на улучшение отношений

Ответом на вопрос о гражданских правах стал его монолог о правах социальных. Право на жизнь, право на работу, возможность трудиться на родине или за границей, а еще бесплатное образование и медицина.

"Назовите мне хоть одну страну ЕС, которая бы достигла такого уровня социальных гарантий!", – сказал Лукашенко.

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Беларусь, Австрия, Вена, Александр Лукашенко, Экономический форум.
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