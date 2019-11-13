Мэр Венеции: Причина масштабного наводнения - изменение климата

Мэр пострадавшего от масштабного наводнения итальянского города Венеция Луиджи Брюгнаро считает, что причиной стихийного бедствия стало изменение климата.
Об этом сообщает BBC.
"Мощное наводнение в Венеции, которое вызвало подтопление значительной части итальянского города, является прямым результатом изменения климата. Теперь правительство должно прислушаться. Это последствия изменения климата... потери будут большими", - заявил глава города.
По данным местной власти, уровень воды в Венеции достиг рекордной отметки в 1,87 м, что является рекордным показателем с 1966 года.
Как сообщалось, в результате сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Венеции погибло уже два человека.
В Венеции полностью затоплены популярные туристические места. Площадь Святого Марка, расположенная в низменной части города - один из наиболее пострадавших районов. По информации церковного архива, Собор святого Марка затопило шестой раз за 1200 лет.