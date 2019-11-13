Мэр Венеции: Причина масштабного наводнения - изменение климата

Новости мира:Венеция страдает от крупнейшего наводнения за 50 лет.

Мэр пострадавшего от масштабного наводнения итальянского города Венеция Луиджи Брюгнаро считает, что причиной стихийного бедствия стало изменение климата.

Об этом сообщает BBC.

"Мощное наводнение в Венеции, которое вызвало подтопление значительной части итальянского города, является прямым результатом изменения климата. Теперь правительство должно прислушаться. Это последствия изменения климата... потери будут большими", - заявил глава города.

По данным местной власти, уровень воды в Венеции достиг рекордной отметки в 1,87 м, что является рекордным показателем с 1966 года.

Как сообщалось, в результате сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Венеции погибло уже два человека.

В Венеции полностью затоплены популярные туристические места. Площадь Святого Марка, расположенная в низменной части города - один из наиболее пострадавших районов. По информации церковного архива, Собор святого Марка затопило шестой раз за 1200 лет.