Скачать
Среда, 13.11.2019
Гончарук о голосовании по рынку земли: День, который войдет в историю Украины
Гончарук о голосовании по рынку земли: День, который войдет в историю Украины
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Шевченко объяснил, почему Попова нет в сборной Украины
Шевченко объяснил, почему Попова нет в сборной Украины
"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта (Видео)
"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта

Украинский вопрос: евродепутат рассказал о "неблагоприятной ситуации" в ЕС

Украинский вопрос: евродепутат рассказал о "неблагоприятной ситуации" в ЕС
18:32 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Европарламенте рассказали, при каких условиях готовы говорить о перспективе членства Украины.

Сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, евродепутат от Польши Витольд Ващиковский не исключает, что в случае успеха реформ в Украине ЕС будет согласен пересмотреть отношения с Киевом, в том числе обсудить перспективу членства.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Ващиковский напомнил, что сейчас Украина активно продвигает инициативу дифференциации формата "Восточного партнерства" с выделением стран, которые подписали соглашение об ассоциации и у которых есть стремление обрести членство в ЕС.

Однако, по его словам, пока Евросоюз не способен создать единый подход к украинскому и многим другим вопросам.

"К сожалению, ситуация сейчас неблагоприятная. Мы видим, что Германия, которая была локомотивом внешней политики ЕС, фактически самоустранилась... Макрон пытается найти такой выход из кризиса в собственном государстве, который часто противоречит интересам ЕС. В Италии - свои проблемы, Испания занята каталонской проблемой и так далее", - отметил Ващиковский.

Но отвечая на вопрос, когда ЕС может вернуться к конструктиву в рассмотрении инициативы об отдельном формате, Ващиковский ответил, что "это будет зависеть от Украины".

"Президент Зеленский дал очень много обещаний перед выборами. Есть новое правительство, Верховная рада взяла "турбоскорость" для принятия обещанных законов. У украинцев при этом большие ожидания - люди ждут, что их жизнь вскоре улучшится. И обычно уже через год люди начинают стучаться к власти и спрашивать, где выполнение таких обещаний", - отметил он.

"Поэтому Евросоюз хотел бы подождать этот год и посмотреть, что сделано и как изменилась поддержка украинского президента", - добавил Ващиковский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Евроинтеграция, Витольд Ващиковский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Труба о &quot;деле бронежилетов&quot;: Будут новые подозрения
Труба о "деле бронежилетов": Будут новые подозрения
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Елена Кравец о своем уходе из шоу
"Танцы со звездами 2019": Елена Кравец о своем уходе из шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь