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Чрезвычайное положение: наводнение в Венеции достигло пика

Чрезвычайное положение: наводнение в Венеции достигло пика
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Венеции из-за наводнения объявили чрезвычайное положение.

Итальянское правительство объявило введение чрезвычайного положения в пострадавших от наводнения районах провинции Венето.

Об этом сообщает ANSA.

"Совет министров дал зеленый свет объявлению чрезвычайного положения для районов провинции Венето, пострадавших от непогоды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для нужд по ликвидации последствий стихии Венеции было выделено 20 миллионов евро.

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"Правительство утвердило чрезвычайное положение для Венеции. Выделено 20 миллионов, первые средства на самые неотложные потребности, на поддержку города и его населения", - написал глава правительства Италии Джузеппе Конте в Twitter.

Как известно, горсовет Венеции призвал правительство Италии объявить чрезвычайное положение в городе из-за разрушительного наводнения. Уровень воды в итальянском городе составил 1,87 метра, что является рекордным показателем с 1966 года.

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Наводнение, Венеция, Чрезвычайное положение.
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