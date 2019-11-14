Чрезвычайное положение: наводнение в Венеции достигло пика

Новости мира:В Венеции из-за наводнения объявили чрезвычайное положение.

Итальянское правительство объявило введение чрезвычайного положения в пострадавших от наводнения районах провинции Венето.

Об этом сообщает ANSA.

"Совет министров дал зеленый свет объявлению чрезвычайного положения для районов провинции Венето, пострадавших от непогоды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для нужд по ликвидации последствий стихии Венеции было выделено 20 миллионов евро.

"Правительство утвердило чрезвычайное положение для Венеции. Выделено 20 миллионов, первые средства на самые неотложные потребности, на поддержку города и его населения", - написал глава правительства Италии Джузеппе Конте в Twitter.

Как известно, горсовет Венеции призвал правительство Италии объявить чрезвычайное положение в городе из-за разрушительного наводнения. Уровень воды в итальянском городе составил 1,87 метра, что является рекордным показателем с 1966 года.