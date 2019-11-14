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Парламент ФРГ обязал родителей делать прививки против кори детям

Парламент ФРГ обязал родителей делать прививки против кори детям
22:25 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Правительство Германии поддержал обязательную вакцинацию детей от кори.

Парламент Германии утвердил закон, обязывающий делать прививки против кори детям, посещающим детский сад и начальную школу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Родителям и школам, которые отказываются выполнять требования законодательства, грозят штрафы до 2500 евро.

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Министр здравоохранения Йенс Шпан, который предложил закон, заявил, что корь "слишком часто недооценивается" и угрожает детям, которые не могут защитить себя.

Обязательная вакцинация также будет касаться учителей, просителей убежища и беженцев, живущих в общественных центрах, а также сотрудников центров. Медицинские страховщики обязаны будут заключать соглашения с медицинской службой страны о возмещении расходов на вакцинацию, проводимых в школах.

Единственной партией, которая проголосовала против закона, была крайне правая "Альтернатива для Германии", тогда как "Зеленые" и некоторые депутаты Левой партии воздержались.

Закон вступит в силу в марте 2020 года, однако остается беспокойство о применении обязательной вакцинации.

В частности, высказываются опасения, что родители, которые против вакцин, могут подделать медицинскую документацию. Также остается неясность относительно того, как будет решаться вопрос о посещении школы в случаях, когда родители официально отказались от прививки своему ребенку.

В прошлом году в Германии было зарегистрировано 543 случая кори, к лету этого года уже было более 400 случаев. По официальным данным, от кори в Германии привиты 93% детей, Министерство здравоохранения хочет, чтобы таких было как минимум 95%.

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Напомним, в Италии детям рекомендуют не посещать школу, если они не могут доказать, что были правильно вакцинированы.

Родители невакцинированных детей рискуют быть оштрафованы на сумму до 500 евро, если они будут отправлять своих детей в школу.

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Германия, ФРГ, Корь, Привывки.
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