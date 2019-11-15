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В Хорватии определились с датой президентских выборов: кто лидирует в опросах

В Хорватии определились с датой президентских выборов: кто лидирует в опросах
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер Хорватии озвучил дату проведения президентских выборов.

Выборы президента Хорватии пройдут 22 декабря нынешнего года.

Об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в четверг, сообщает Vecernji.

"Правительство сегодня примет решение об организации президентских выборов в Хорватии, первый тур которых пройдет 22 декабря, а предвыборная кампания продолжится 15 дней", - говорится в сообщении.

В случае необходимости во втором туре выборов, они пройдут 5 января.

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Предполагается, что основная борьба на выборах развернется между кандидатом от властного правоцентристского Хорватского демократического союза (HDZ) и действующим президентом Колиндой Грабар-Китарович и кандидатом от социал-демократов, бывшим премьер-министром Зораном Миланович.

Согласно результатам последнего опроса в первом туре голосования Грабар-Китарович может рассчитывать на поддержку примерно 29% избирателей, а Миланович - на 24% голосов. Популярный певец Мирослав Скоро, кандидат от правых националистических консерваторов, может занять третье место с 17%, а за бывшего судью Мислава Колакушича готовы проголосовать 14% избирателей.

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Следует отметить, что в Хорватии должность президента во многом является церемониальной. Президент не может ветировать законы, но имеет слово во внешней политике и обороне.

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Выборы, Хорватия, Зоран Миланович, Андрей Пленкович, Колинда Грабар-Китарович.
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