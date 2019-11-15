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Венеция продолжает страдать от рекордного наводнения (Фото, Видео)

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Венеция продолжает страдать от рекордного наводнения (Фото, Видео)
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Из-за наводнения в Венеции затопило несколько исторических зданий.

Уровень воды в Венеции, страдающей от наводнения, в пятницу вновь поднимется до высоких значений, сообщает центр прогнозирования и оповещения о приливах. Ожидается, что к 11:20 по местному времени уровень воды достигнет пикового значения в 150 см.

Это значение выше, чем в среду и четверг, но ниже, чем во вторник, когда уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

Из-за наводнения в городе затопило несколько исторических зданий, вода полностью заполнила крипту собора Святого Марка, главной достопримечательности Венеции. Пострадал общественный транспорт в городе - перевернулись несколько водных трамваев.

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В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.

Самая низкая точка Венеции - знаменитая центральная площадь Сан-Марко, ее заливает водой чаще всего. При уровне воды в 140 см затапливает более 50% исторического центра города.

Итальянское правительство в четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за небывалого наводнения. Власти пока не оценили ущерб, нанесенный городу. Городу уже выделили 20 млн евро для устранения последствий наводнения.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщал на этой неделе, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.

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