В Венеции закрыли центральную площадь города

Новости мира:В результате нового наводнения в Венеции закрыли центральную площадь Святого Марка.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на мэра города Луиджи Бругнаро.

"Бругнаро решил закрыть площадь Святого Марка. Из-за новой наводнение в городе ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что в пятницу уровень воды в Венеции снизился, ожидается, что он снова поднимется до 160 сантиметров.

Ранее итальянское правительство объявило введение чрезвычайного положения в пострадавших от наводнения районах провинции Венето, в частности в Венеции.

Как сообщалось, горсовет Венеции призвал правительство Италии объявить чрезвычайное положение в городе из-за разрушительного наводнения. Уровень воды в итальянском городе составил 1,87 метра, что является рекордным показателем с 1966 года.