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Сепаратисты призывают людей к блокаде железнодорожных станций в Барселоне

Сепаратисты призывают людей к блокаде железнодорожных станций в Барселоне
12:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Организаторы акции побуждают людей брать с собой воду и еду.

Сепаратистская организация Комитеты в защиту республики (CDR) призвала к "тотальной блокаде" в субботу девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, начиная с 11 утра.

Об этом сообщает  La Vanguardia.

Организация рекомендует приехать в "удобной одежде без символики", а также взять пищу и воду.

"Внимательно следите за нашими сетями, мы сообщим вам о пунктах отправки и местах прибытия", - говорится в твитте оранизации.

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Протесты против приговора каталонским политикам восстановились после короткой паузы на всеобщие выборы 10 ноября.

Как сообщалось ранее, участники демонстраций за независимость Каталонии в понедельник заблокировали автомагистрали, которые ведут в центральную Испанию и Францию.

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Испания, Барселона, Каталония, Протесты в Барселоне.
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