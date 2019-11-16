Сепаратисты призывают людей к блокаде железнодорожных станций в Барселоне

Новости мира:Организаторы акции побуждают людей брать с собой воду и еду.

Сепаратистская организация Комитеты в защиту республики (CDR) призвала к "тотальной блокаде" в субботу девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, начиная с 11 утра.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Организация рекомендует приехать в "удобной одежде без символики", а также взять пищу и воду.

"Внимательно следите за нашими сетями, мы сообщим вам о пунктах отправки и местах прибытия", - говорится в твитте оранизации.

Протесты против приговора каталонским политикам восстановились после короткой паузы на всеобщие выборы 10 ноября.

Как сообщалось ранее, участники демонстраций за независимость Каталонии в понедельник заблокировали автомагистрали, которые ведут в центральную Испанию и Францию.