В Грузии "пустили с молотка" единственную ветровую электростанцию

Новости мира:В Грузии ветровую электростанцию "Картли" продали на аукционе.

Единственную в стране ветровую электростанцию "Картли" государство реализовало через аукцион за 14,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает Грузия-Online.

"По итогам аукциона, 100-процентная доля электростанции перешла в руки "Компании ветра Грузии", владельцем которой является АО "Капитал Грузии". Начальная стоимость объекта составляла 14,25 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Станция "Картли" мощностью 20 МВт действует вблизи города Гори (регион Шида-Картли). На ее строительство ЕБРР выделил кредит в размере $24 млн. Станция официально вошла в эксплуатацию 20 декабря 2016 года.

Как отмечает издание, возобновляемая энергетика - приоритет правительства Грузии. По данным минэкономики страны, в 2020 году начнут работать пять новых ветровых электростанций общей мощностью 270 МВт.

Ожидается, что уже к концу следующего года Грузия сможет получить от ветровых электростанций 332 МВт, к 2025-му - 665 МВт, а к 2030 году общий объем произведенной электроэнергии достигнет 1,3 тысячи МВт.