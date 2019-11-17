Доверие населения: партия Джонсона имеет наибольшую поддержку за последние 2 года

Новости мира:Согласно опросам, консерваторы Британии имеют самый высокий рейтинг с 2017 года.

Британская Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона имеет самый высокий уровень поддержки с 2017 года, менее чем за месяц до парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опубликованных опросов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон надеется получить большинство, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit, которое он заключил с ЕС в прошлом месяце.

Опрос YouGov показал, что поддержка консерваторов составляла 45%, самый высокий уровень с 2017 года, тогда как рейтинг лейбористов не изменился - 28%. Либеральные демократы - 15%, а партия Brexit - 4%.

Отдельный опрос SavantaComRes также выявил, что поддержка консерваторов Джонсона была самой высокой с 2017 года - 41%, а лейбористы - 33%.

По результатам опроса общественного мнения, опубликованного Opinium Research, консерваторы имеют преимущество в 16% над лейбористами, тогда как опрос издание Mail показал преимущество партии Джонсона в 15%.

Напомним, три британских проевропейские партии - Либеральные демократы, уэльский партия "Плайд Кэмри" и партия "Зеленых" - договорились об избирательном пакте, согласившись не выступать друг против друга в десятках регионов на досрочных выборах в парламент 12 декабря.