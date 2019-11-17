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В Нидерландах встретили Синтерклааса

В Нидерландах встретили Синтерклааса
23:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Нидерландах проходит встреча с Синтерклаасом.

В Нидерланды прибыл Синтерклаас (так в Нидерландах и Бельгии называют Святого Николая). До 5 декабря он в сопровождении своих помощников — Черных Питов будет путешествовать по стране и дарить детям сладости.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Гааге.

Синтерклаас прибыл в Нидерланды поездом (по традиции он приезжает кораблем из Испании). Но в этом году Синтерклааса официально встречали в голландском городе Апельдорн, который не имеет ни выхода к морю, ни каналов. Местная пресса писала, что будет интересно посмотреть, как город будет выходить из такой ситуации.

На церемонию официальной встречи Синтерклааса собрались около 25 000 человек.

Одновременно в стране прошли акции протестов, в частности, в Гааге, Гронингене, Леувардене, Апельдорне. За нарушение общественного порядка в Апельдорне было задержано 11 человек.

Представители протестантов критикуют этот праздник уже несколько столетий. Так, известный церковный реформатор Мартин Лютер считал, что для раздачи подарков больше подходит Рождество. А около 1600 года в Делфте было даже запрещено празднование и продажа традиционных лакомств. Однако люди просто перенесли празднование с улиц домой.

В последнее время к перечню замечаний добавились обвинения Синтерклааса в "расизме". Нидерландский Святой Николай не приносит подарки сам. "Доставку" осуществляют помощники персонажа — Черные Питы — белокожие люди с черными лицами, которые попадают в дома через дымоходы.

Синтерклаас прибывает в Нидерланды и Бельгию из Испании, потому что именно оттуда в XVI веке завозили лучшие лакомства. Он ходит с большой книгой, где записаны имена и адреса всех детей. Черные Питы послушным детям приносят сладости, непослушных — бьют розгами и забирают в Испанию (об этой части их обязанностей в последнее время вспоминают редко). В отличие от Деда Мороза и Святого Николая, Синтерклаас не слушает пожеланий напрямую от детей. Просьбы о подарках надо передавать через родителей.

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Нидерланды, Синтерклаас, Черный Пит.
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