Беспорядки в Греции: полиция задержала 40 человек

Новости мира:Во время беспорядков в Греции полиция арестовала 40 активистов.

Полицейские арестовали в воскресенье 28 человек во время беспорядков с участием анархистов в центральном афинском районе Эксархия. Как сообщил Афинское Македонское агентство новостей, еще 13 человек были задержаны, а двое полицейских пострадали.

По данным АMNА, 20 анархистов были арестованы за участие в столкновениях с полицией, восемь — за то, что пытались пронести бутылки с зажигательной смесью в многоквартирные дома. Таким образом, вместе с 13 задержанными, было временно ограничено в свободному передвижений 41 человек.

Агентство также сообщает, что в Афинах пострадали репортер местного информационного портала и 20-летняя девушка.

Аресты и задержания проводились и в Салониках и Патрах, где также произошли столкновения анархистов с полицией.

Беспорядки начались в Эксархии после протестного шествия в посольство США в связи с 46-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института. По данным полиции, в столице в протестной акции приняли участие около 20 тыс. человек, в Салониках — примерно 9 тыс.