Всемирный день бедных: Папа Римский устроил обед для нуждающихся

Новости мира:В Ватикане Папа Римский провел мессу в соборе Святого Петра.

Папа Римский Франциск в воскресенье устроил в Ватикане обед для полутора тысяч бедных и нуждающихся, перед которым он отслужил мессу в соборе Святого Петра по случаю Всемирного дня бедных, передает Радио Свобода.

Около 150 круглых столов были поставлены в большом зале, где понтифик в зимнее время проводит аудиенции с верующими.

Перед обедом Папа поблагодарил всех присутствующих и попросил Бога благословить их и их семьи.

Меню обеда включало лазанью, курицу с картошкой в сливочно-грибном соусе, десерт, фрукты и кофе эспрессо. В других районах Рима и в других приходах также были устроены обеды еще для полутора тысяч нуждающихся, об этом сообщило издание Голос Америки.