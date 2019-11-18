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Всемирный день бедных: Папа Римский устроил обед для нуждающихся

Всемирный день бедных: Папа Римский устроил обед для нуждающихся
04:16 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Ватикане Папа Римский провел мессу в соборе Святого Петра.

Папа Римский Франциск в воскресенье устроил в Ватикане обед для полутора тысяч бедных и нуждающихся, перед которым он отслужил мессу в соборе Святого Петра по случаю Всемирного дня бедных, передает Радио Свобода.

Около 150 круглых столов были поставлены в большом зале, где понтифик в зимнее время проводит аудиенции с верующими.

Перед обедом Папа поблагодарил всех присутствующих и попросил Бога благословить их и их семьи.

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Меню обеда включало лазанью, курицу с картошкой в сливочно-грибном соусе, десерт, фрукты и кофе эспрессо. В других районах Рима и в других приходах также были устроены обеды еще для полутора тысяч нуждающихся, об этом сообщило издание Голос Америки.

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Ватикан, Папа Римский, Всемирный день бедных.
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