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Понедельник, 18.11.2019

Венеция уходит под воду: видео рекордного потопа

В Венеции в воскресенье, 17 ноября, после двух приливов вода опять поднялась до 1 метра 50 сантиметров. По информации мэра города Луиджи Бруньяро, наводнение обошлось Венеции в миллиард евро, сообщает Euronews. 17 ноября ни один банкомат в Венеции не работал. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб, повреждены более 50 церквей. Залитые водой гостиницы начинают выражать серьезное беспокойство массовой отменой брони туристами со всего мира. В минувший четверг, после того, как вода поднялась в Венеции до исторической отметки в 1 метр 87 сантиметров (больше было только однажды: 4 ноября 1966 года, когда вода достигла метра 94 сантиметров), премьер-министр Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение и выделил из бюджета 20 миллионов евро на "самые срочные нужды". Спасать приходится не только здания, но и десятки затопленных лодок, гондол и катеров. Члены спасательной команды Венеции приобретают новые навыки: как проплыть на патрульном катере под ставшими вдруг низкими мостами и не застрять. Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Более 80% города было затоплено.
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Венеция, Наводнение в Венеции, Луиджи Бруньяро, Потоп в Венеции.
11:47 Сегодня Телеграф
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