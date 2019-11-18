Британец разогнался до 136 км/час и пролетел над морем (Видео)

Британец Ричард Браунинг пролетел над Брайтонским пирсом около 500 метров, разогнавшись до 136 км/час, сообщает The Guardain. Таким образом он побил собственный рекорд 2017 года. Тогда ему удалось разогнаться до 53 км/час. Рекорд занесли в Книгу Гиннесса. Костюм "летающего человека" разработала компания Gravity Industries, основанная Браунингом в 2017 году. Он оснащен пятью турбинами общей мощностью около тысячи лошадиных сил. Управлять ими можно при помощи дисплея на шлеме. В этом году Браунинг планирует запустить в производство серию подобных костюмов и провести гонки Gravity Race Series, в ходе которых их смогут опробовать испытатели со всего мира.