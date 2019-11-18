Грузинский "Майдан": силовики задержали около двух десятков протестующих (Фото)

Новости мира:Во время акции протеста в Тбилиси правоохранители задержали 18 активистов, стычки между силовиками и протестующими продолжаются.

Во время акции протеста в Тбилиси сотрудники правоохранительных органов задержали 18 активистов, стычки между силовиками и протестующими продолжаются.

Как сообщает Грузинская служба Радио Свобода, на проспекте Руставели в Тбилиси продолжается акция протеста - к митингующим со сцены, расположенной у здания парламента Грузии, обращаются представители оппозиции и активисты, которые, по их заявлениям, не намерены сдавать своих позиций.

"Радикальное пикетирование продолжится", - заявил один из организаторов акции, член "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

Он назвал разгон мирных демонстрантов полицейскими силами с применением водометов, который произошел ранее, "путинизмом".

На данный момент ситуация на проспекте Руставели напряженная - происходят стычки между протестующими и представителями силовых структур, а также задержания активистов.

По последним данным, задержаны 18 активистов, среди которых лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, член "Единого национального движения" Отар Сирадзе, адвокат Бека Басилая, активисты Гиги Макарашвили и Зука Бердзенишвили, Леван Нозадзе, Ираклий Павленишвили, Дмитрий Бидзинашвили и Рези Нижарадзе.

Как сообщалось ранее, 17 ноября в Тбилиси началась масштабная акция протеста - люди требуют провести внеочередные парламентские выборы.

Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.

Перед тем они уже выдвинули власти такие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирование временного, технического правительства; реорганизация Центральной избирательной комиссии.

Для принятия законопроекта о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером в грузинском парламенте не хватило 12 голосов. После этого участники движения "Стыдно", общественные активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку.