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В Германии убили сына экс-президента

В Германии убили сына экс-президента
07:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Сын экс-президента Германии Фритц фон Вайцзеккер был убит во время лекции в клинике.

Во вторник, 19 ноября, во время чтения медицинского доклада в одной из клиник Берлина был убит сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фритц фон Вайцзеккер. 

Как сообщает DW, Фритц фон Вайцзеккер был председателем отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, расположенной возле Шарлоттенбургского дворца.

Он читал доклад в своей клинике перед 20 слушателями, когда на него напал мужчина, который находился среди зрителей, и нанес ножевое ранение. В результате 59-летний врач скончался.

 Сообщается также, что в результате нападения серьезные травмы получил один из слушателей лекции, который пытался защитить фон Вайцзеккера. С тяжелым ранением его госпитализировали.

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Полиции удалось задержать подозреваемого. Его мотивы пока неизвестны.

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Германия, Убийство, Фритц фон Вайцзеккер, Рихард фон Вайцзеккер.
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