НАТО признало космос сферой оперативной деятельности: будет ли там оружие?

Новости мира:Космос будет новой сферой оперативной деятельности НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил в среду, что альянс решил признать космос своей новой оперативной сферой.

"Мы пришли к соглашению, что космос должен стать новой сферой оперативной деятельности НАТО наряду с воздушным пространством, землей, морскими водами и киберпространством", - сказал Столтенберг по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО.

В то же время, он заверил, что НАТО, тем не менее, не планирует размещать в космосе вооружение.

"У НАТО нет намерений по размещению оружия в космосе", - заверил генсек.

Столтенберг напомнил, что в околоземном пространстве находятся примерно 2 тыс. спутников, и около половины из них принадлежат членам Североатлантического альянса.

О планах признать космическое пространство в качестве отдельной зоны деятельности альянса Столтенберг заявлял еще во вторник.

Он пояснил, что альянс заинтересован в космосе, поскольку нуждается в системах раннего оповещения, связи и навигации.