Испания подозревает спецслужбы РФ в дестабилизации ситуации в Каталонии

Новости мира:В Испании расследуют влияние России на дестабилизацию Каталонии.

Испанские правоохранительные органы расследуют возможное вмешательство российских спецслужб в попытке Каталонии выйти из состава страны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на El País.

По словам собеседников, судья Высокого суда Испании Мануэль Гарсия-Кастельон начал закрытое расследование возможного вмешательства России, его поручили Главному информационному управлению Нацполиции, которое специализируется на борьбе с терроризмом.

Так, следствие должно установить, причастно ли так называемое Подразделение 29155 - группа агентов из Главного разведывательного управления (ГРУ) России - к дестабилизации Каталонии в 2017 году, когда регион попытался выйти из состава Испании в одностороннем порядке.