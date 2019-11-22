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В Сербии обвиняют Болгарию в истории со шпионом РФ

В Сербии обвиняют Болгарию в истории со шпионом РФ
12:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:На скандальном видео показано, как сербский чиновник получает деньги от сотрудника спецслужб РФ.

Сербский депутат Милован Дрецун, председатель парламентского комитета по вопросам Косова и член правящей Сербской прогрессивной партии, заявил, что скандал вокруг видео встречи российского разведчика с сербским агентом в Белграде разработали шпионы Болгарии.

Об этом пишет Euractiv.

По словам Дрецуна, в Сербии есть много болгарских шпионов, а видео может повредить российско-сербским отношениям.

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"Болгария и Хорватия имеют шпионский центр в Скопье", - сказал депутат, имеющий тесные связи с президентом Сербии Вучичем.

На видео показано, как работник сербских спецслужб принимает деньги от бывшего заместителя военного атташе России в Белграде Георгий Клебан.

Сербское агентство безопасности и разведки официально подтвердило подлинность видео. Вучич подтвердил, что службы безопасности страны обнаружили шпионаж со стороны России, однако сказал, что на отношения с Москвой это не повлияет. В МИД РФ заявили, что история с видеозаписью возможной передачи денег российским военным сербскому чиновнику - это провокация перед встречей с Путиным.

Всего неделей ранее Болгария выслала одного из секретарей посольства России по подозрению в шпионаже. На следующий день София отказалась выдавать визу гражданину России, которого назначили атташе по вопросам обороны в столице Болгарии.

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Сербия, Болгария, Милован Дрецун, Видео скандал.
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